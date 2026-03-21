Didier Deschamps - équipe de France
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Didier Deschamps s'explique sur la « chatte à DD »

Equipe de France21 mars , 13:40
parClaude Dautel
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Le sélectionneur de l'équipe de France a souvent eu de la chance, donnant naissance à la fameuse « chatte à DD ». Didier Deschamps s'est expliqué avec malice sur ce sujet.

Deschamps change de chatte pour le Mondial

Si aucun journaliste n'avait osé se lancer sur ce thème, ce membre des Irréductibles Français, l'association de supporters des Bleus montée par la FFF, s'est lancé sans détour. Et la réponse de Didier Deschamps n'a pas traîné. « Comment va la chatte à DD ? Ah ! Mon animal préféré. L’important n’est pas qu’elle soit au départ, mais c’est surtout qu’elle soit là-bas à l’hôtel ! Elle y est, et il y en a toujours une de toute façon. Est-ce que ça m’énerve que l’on dise cela ? Non pas du tout. Et je vais vous faire une confidence. La dernière que j’ai eue à Doha, elle a pris sa retraite parce qu’elle n’avait pas été au bout du truc.Donc j’avais préparé sa fille qui a pris le relais », s'est amusé le sélectionneur national.
Espérons pour Didier Deschamps que cette chatte ne soit pas un bon vieux chat noir, histoire de ne pas rater sa sortie aux commandes de l'équipe de France. En effet, après le dernier match des Bleus lors du Mondial 2026, DD quittera ses fonctions.
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