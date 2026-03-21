Didier Deschamps s'explique sur la « chatte à DD »

Le sélectionneur de l'équipe de France a souvent eu de la chance, donnant naissance à la fameuse « chatte à DD ». Didier Deschamps s'est expliqué avec malice sur ce sujet.

Deschamps change de chatte pour le Mondial

Si aucun journaliste n'avait osé se lancer sur ce thème, ce membre des Irréductibles Français, l'association de supporters des Bleus montée par la FFF, s'est lancé sans détour. Et la réponse de Didier Deschamps n'a pas traîné. « Comment va la chatte à DD ? Ah ! Mon animal préféré. L’important n’est pas qu’elle soit au départ, mais c’est surtout qu’elle soit là-bas à l’hôtel ! Elle y est, et il y en a toujours une de toute façon. Est-ce que ça m’énerve que l’on dise cela ? Non pas du tout. Et je vais vous faire une confidence. La dernière que j’ai eue à Doha, elle a pris sa retraite parce qu’elle n’avait pas été au bout du truc.Donc j’avais préparé sa fille qui a pris le relais », s'est amusé le sélectionneur national.