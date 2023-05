Deschamps et la France l'ont transformé, Griezmann est trop fort

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur de deux passes décisives samedi face à Valladolid en Liga, Antoine Griezmann a une nouvelle fois contribué au succès de l’Atlético de Madrid.

Avec 11 buts et 12 passes décisives en championnat depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est indiscutablement un maillon fort de l’Atlético de Madrid. Il est loin, le temps où l’international français trainait son spleen en Liga sous les couleurs du FC Barcelone. En revenant chez les Colchoneros, le natif de Mâcon a retrouvé son meilleur niveau et ses statistiques le prouvent. Meilleur passeur du championnat, il est le premier joueur en Liga à atteindre les 12 passes décisives lors des 32 premières journées depuis un certain Lionel Messi en 2019-2020. Et si Antoine Griezmann doit son niveau actuel à son entraîneur Diego Simeone et à ses coéquipiers à l’Atlético, Didier Deschamps est aussi en partie responsable de la forme resplendissante de « Grizou ».

Un bel hommage à Deschamps en Espagne

Dans son édition du jour, Sport rend un bel hommage au sélectionneur de l’Equipe de France en expliquant que si Antoine Griezmann est si décisif depuis le début de la saison, c’est aussi grâce à son repositionnement chez les Bleus. Depuis la Coupe du monde, l’ancien attaquant du Barça évolue un cran plus bas avec la sélection, presque au même niveau qu’Adrien Rabiot dans le milieu de terrain. C’est en tout cas l’Atlético de Madrid qui en profite puisque le journal rapporte par ailleurs que Griezmann est le joueur ayant rapporté le plus de points à son équipe en Liga en fonction de l’importance de ses buts et de ses passes décisives. Il devance dans ce classement Borja Iglesias et Raphinha. Une belle récompense pour Antoine Griezmann, qui a beaucoup galéré ces dernières années mais qui semble avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. Une excellente nouvelle pour l’Atlético mais aussi pour les Bleus, à un an de l’Euro.