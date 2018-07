CdM : Beyoncé et Jay-Z rassurent les supporters de l'équipe de France !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Hasard des tournées mondiales et du calendrier, Beyoncé et Jay-Z donneront deux concerts au Stade de France ce week-end dont le second sera dans la foulée de la finale de la Coupe du Monde. Afin de ne pas pénaliser leurs fans et ceux des Bleus, les deux stars ont décidé que la finale entre l'équipe de France et le vainqueur d'Angleterre-Croatie sera diffusée en direct sur les écrans géants de l'enceinte dionysienne à partir de 17 heures. Les portes du Stade de France ouvrant à 16h, les amateurs de Queen B et de son mari pourront donc tranquillement accéder à un stade où il y a 20 ans l'équipe de France avait décroché le titre de champion du Monde. Nul doute qu'il n'y aura pas meilleur endroit pour fêter une possible deuxième étoile !