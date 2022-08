Allan Saint-Maximin interpelle Didier Deschamps et supprime

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Allan Saint-Maximin s’est enflammé après sa très bonne prestation contre Manchester City. Il a rapidement rectifié le tir après son message chambreur envers Didier Deschamps.

« Supprime ». Sur les réseaux sociaux, quand un message n’a pas eu l’effet escompté et qu’il déplait en masse, ce conseil en forme d’ordre déguisé refait généralement surface. En quelques minutes, ce dimanche, Allan Saint-Maximin s’est auto-censuré sur Twitter. Auteur d’un très gros match face à Manchester City, avec notamment deux passes décisives, l’ancien stéphanois avait posté une photo de lui-même recevant le trophée d’homme du match, ce qui n’est pas rien dans un choc de haut niveau. L’ailier de Newcastle continue sur la lignée de sa très belle dernière saison, et comme il le fait souvent sur le réseau social à l’oiseau bleu, il s’est voulu chambreur, lançant un « j’espère que Didier Deschamps n’avait pas perdu ses codes Canal ». De quoi laisser entendre que le sélectionneur des Bleus doit le garder à l’oeil en vue des prochains matchs de septembre, même si l’équipe de France ne manque clairement pas de joueurs offensifs. Se rendant compte rapidement que ce message pouvait passer pour un gros manque d’humilité et une façon de forcer la porte des Bleus, Saint-Maximin a annulé son post et a rectifié le tir dans un message plus soft.

Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande bcp de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque! MAIS ce qui est sur c’est que jsuis deter à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour🤞🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 21, 2022

« Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande bcp de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque! MAIS ce qui est sur c’est que je suis « déter » à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour », a prévenu le joueur de Newcastle, qui devient désormais un joueur régulièrement brillant, ce qui n’était pas forcément le cas avant cela dans sa carrière.