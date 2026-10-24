L1 : Un très grand Thauvin renverse le Paris FC

8e journée de Ligue 1 à Bollaert

Buts : Koleosho (45e), Thauvin (63e) et Hazard (83e)

Un but et une passe décisive d’un très grand Florian Thauvin ont permis à Lens de renverser le Paris FC ce samedi soir à Bollaert (2-1).

Sous une pluie battante, Lens et le Paris FC se sont livrés un très beau duel ce samedi soir à Bollaert. Dominateurs, les Sang et Or se créaient plusieurs occasions l'équipe manquait d’efficacité. Un défaut payé cash en fin de première mi-temps puisque sur l’un de ses rares contre, le PFC parvenait à ouvrir le score par Koleosho. Un avantage de courte durée puisque dès l’heure de jeu, Florian Thauvin enfilait sa cap de super héros. Pour sa 300e en Ligue 1, l’attaquant de l’équipe de France sortait le grand jeu et égalisait après une superbe action individuelle et une frappe parfaite du pied gauche.

Thauvin encore lui se muait en passeur 20 minutes plus tard pour le premier but sous le maillot lensois de Thorgan Hazard. La fin de match était disputée sous un rythme soutenue mais Lens s’évitait de grosses frayeurs, gérant plutôt bien les dernières minutes. Menée en première mi-temps, l’équipe de Yannick Cahuzac aura fait preuve d’une belle force de caractère pour renverser le score et s’imposer 2-1 à domicile. Un succès précieux qui permet à Lens de revenir à un point des cinq premiers (Monaco, PFC, Lille, PSG et OL).