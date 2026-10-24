L2 : Boakye délivre l'ASSE et enfonce Nantes

L2 : Boakye délivre l'ASSE et enfonce Nantes

Ligue 2
parCorentin Facy
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10e journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard
ASSE-Nantes : 1-0
But : Boakye (90e) pour l’AS Saint-Etienne
En tête de la Ligue 2, l’ASSE recevait Nantes dans une affiche qui avait des airs de Ligue 1 ce samedi soir à Geoffroy-Guichard.
La réalité des deux clubs était toutefois bien différente avant ce match avec des Canaris 15es face à une équipe stéphanoise en tête de la Ligue 1. La hiérarchie aura été respectée dans ce match mais il aura fallu attendre le bout du bout pour que le scénario se décante. C’est finalement un but de Boakye à la 90e minute de jeu qui aura délivré l’AS Saint-Etienne et qui permet aux Verts de prendre les trois points ce samedi à Geoffroy-Guichard.
Un scénario cruel pour Nantes, qui pensait tenir un très bon point à l’extérieur chez le leader. Une défaite de plus pour les Canaris qui n’aidera pas à apaiser l’ambiance très tendue en Loire-Atlantique, alors que la vente du club par Waldemar Kita a capoté. Avec ce succès, Saint-Etienne compte à présent 6 points d’avance sur Nancy et provisoirement 7 points d’avance sur Montpellier, qui joue ce lundi face au Red Star.
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