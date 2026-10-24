OM : Genesio a paniqué à cause de l'OL

Adopté par les supporters de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio s’avoue surpris. L’entraîneur marseillais ne s’attendait pas à la bienveillance du Vélodrome à cause de son passé à l’Olympique Lyonnais.

Avec 7 défaites en 10 matchs toutes compétitions confondues, même dans un contexte de crise financière, beaucoup d’entraîneurs auraient pris la foudre au Vélodrome. Mais ce n’est pas le cas de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est plutôt épargné par les supporters marseillais, lui qui craignait pourtant un traitement particulier à son arrivée cet été. Son passé à l’Olympique Lyonnais l’exposait effectivement à une certaine hostilité dans la cité phocéenne.

« C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension quand j'ai signé à l'OM, puisque, en tant que Lyonnais, ce n'était pas forcément évident, a reconnu le natif de Lyon en conférence de presse. Mais je pense que la sincérité dont j'ai fait preuve a peut-être joué. Et puis aussi mon passé, car lorsque j'étais à Lyon et que nous venions jouer ici, j'ai toujours plutôt eu des choses positives à dire sur le club. C'est peut-être aussi pour cela que j'ai la chance d'avoir des supporters qui m'apprécient, en tout cas pour l'instant. »

Mais à ce rythme, ça risque de ne pas durer. Bruno Genesio le sait pertinemment et veut absolument récompenser le public marseillais. « On a tellement envie de lui donner plus et mieux, parce qu'il le mérite, a confié le technicien. Les supporters sont là à tous les matchs. Encore jeudi (0-1 contre Sturm Graz en C3), lorsqu'on voit 1 000 ou 1 200 supporters qui ont traversé l'Europe entière, on a envie de leur donner davantage. Evidemment, je l'ai déjà dit, nous sommes dans une situation un peu particulière à l'OM cette saison. Mais nous avons quand même envie de leur donner beaucoup plus. » Un gros succès avec la manière contre la lanterne rouge havraise dimanche au Vélodrome serait déjà un bon début.