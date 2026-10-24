Real : Mourinho s’embrouille avec un joueur du Barça

Et très en dessous de ce qu'il pourrait faire
Kango c'est votre meilleur joueur ?
Pour quelle raison ? Ah oui pour mieux taper l'ogre angevin par crainte de relégation. Posez vous les bonnes questions et cessez de réclamer une qualif européenne si c'est pour la brader !
Quand tu fais reposer ton équipe en Ldc c'est plus simple forcément.
Logique le résultat entre l'OL et l'OM. Il y a au moins une division d'écart entre les deux équipes.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 José Mourinho responde a las palabras de Fermín, sobre que el discurso del Real Madrid "cansa": 💬 "A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando"