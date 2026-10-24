Real : Mourinho s’embrouille avec un joueur du Barça

Lassé par les plaintes du Real Madrid sur l’arbitrage, Fermin Lopez s’est lâché avant le Clasico. Sa déclaration n’a pas plu à l’entraîneur madrilène José Mourinho qui a publiquement répondu au milieu du FC Barcelone.

A l’approche du Clasico, on parle forcément d’arbitrage. Le Real Madrid , notamment par l’intermédiaire de son gardien Thibaut Courtois, a déjà commencé à mettre la pression sur les officiels. Les Merengue restent persuadés que le FC Barcelone profite de décisions favorables depuis des années. Et plus précisément depuis l’époque de José Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président des arbitres espagnols accusé de corruption. Un refrain insupportable pour le milieu blaugrana Fermin Lopez.

« C'est un peu fatigant parce qu'on montre notre niveau sur le terrain, a réagi l’international espagnol sur la chaîne Teledeporte. Ce n'est pas juste d'adopter ce discours quand les choses vont bien pour nous. Mais je n'aime pas entrer dans cette polémique et le reste de l'équipe non plus. On gagne, on fait les choses correctement, on joue bien et on transmet les valeurs qui représentent le Barça. On doit suivre notre chemin et s'ils veulent adopter ce discours, c'est que ça les arrange. Mais on n'entre pas là-dedans. »

Bien évidemment, un journaliste espagnol s’est empressé de rapporter les propos de Fermin Lopez à José Mourinho. L’entraîneur du Real Madrid en a profité pour insister sur les soupçons de la Maison Blanche dans l’affaire Negreira. « Qu'est-ce que je peux dire ? Nous, ce sont d'autres choses qui nous fatiguent et qui continuent de se produire, a répondu le Portugais en conférence de presse. Et Fermin, c'est notre discours qui le fatigue, comme il l'a dit. C'est comme ça. » Le Clasico n’est peut-être plus aussi bouillant qu’à l’époque de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais l’hostilité reste bien présente entre les deux géants de Liga.