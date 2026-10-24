Lens : Thauvin inscrit un bijou pour sa 300e en Ligue 1

Lens : Thauvin inscrit un bijou pour sa 300e en Ligue 1

Lens
parCorentin Facy
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Florian Thauvin dispute ce samedi soir son 300e match de Ligue 1 à l'occasion de Lens-Paris FC. L'ancien attaquant de Bastia et de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas passer à côté de ce rendez-vous sans se distinguer. Alors que les Sang et Or étaient menés 0-1 par les Parisiens à Bollaert, le capitaine lensois est sorti de sa boite en inscrivant un but sublime. De quoi permettre à Lens de revenir à 1-1 et d'espérer un résultat positif à 20 minutes de la fin de ce match de la 8e journée de Ligue 1.
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Le PSG veut... Endrick restera à Madrid. Mourinho veut le garder. Le PSG n'a aucune chance avec Endrick.

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Je suis deja assez intelligent pour que tu viennes reprendre mes répliques comme un attardé 😉 Avec ton champ lexical de 3 mot et demi ca sent très fort le déficient mental

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

tu fais rien du tout toi l'abruti T'es un social warrior du net..un bouffon qui se donne de l'importance en se la jouant racaille violente ! Enfant de cas soc, j'aimerais bien voir la gueule du mec et de la meuf qui ont pondu une merde pareille :) Ca sent la consanguinité dans ta famille toi vu ton QI de mongolien

« Il pénalise l'équipe », Mbappé agressé avant le Clasico

Le mec est un ancien international mdr Alors oui comparé à toi l'anonyme c'est carrément un expert lol A vous entendre meme des anciens internationaux n'auraient pas le droit de donner leur avis sur votre starlette

OM : Paixao s'effondre et se fait démolir

Les journaleux qui sont bien à l'abri et qui critiquent sans arrêt les joueurs parce qu'ils ont un coup de mou. Ridicule.

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