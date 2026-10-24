Lens : Thauvin inscrit un bijou pour sa 300e en Ligue 1

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

tu fais rien du tout toi l'abruti T'es un social warrior du net..un bouffon qui se donne de l'importance en se la jouant racaille violente ! Enfant de cas soc, j'aimerais bien voir la gueule du mec et de la meuf qui ont pondu une merde pareille :) Ca sent la consanguinité dans ta famille toi vu ton QI de mongolien