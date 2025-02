TV ‍: Brest - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après s’être récemment affrontés en Ligue 1, le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain vont se recroiser, mais cette fois-ci en Ligue des Champions dans un contexte européen sous grande pression.

Quelle heure pour Brest - PSG ?

Il y a un peu plus d’un an, avant que Brest ne réussisse des résultats tout simplement fabuleux, qui aurait pu croire que le club breton allait affronter le PSG en phase finale de la Ligue des Champions ? Et pourtant, c’est bien le choc qui attend tous les suiveurs du football français cette semaine. Ce barrage aller de la C1 se disputera effectivement ce mardi 11 février à 18h45 au Stade de Roudourou de Guingamp. L’arbitre de cette rencontre sera le Bosnien Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne suivre Brest - PSG ?

Premier match de cette nouvelle formule des barrages de la Ligue des Champions, ce Brest - Paris sera intéressant à suivre pour tous les fans de foot. Pour cela, il suffira de brancher sa TV sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Brest - PSG :

Plutôt dans une bonne période, avec une qualification pour les quarts de la Coupe de France et une victoire importante contre Nantes en championnat la semaine dernière, Brest va aborder ce match contre le PSG sans pression. Auteur d’une phase de poules remarquable, le club breton jouera donc pour la première fois de son histoire une phase finale européenne contre un adversaire bien connu… Malgré un sentiment d'infériorité par rapport aux derniers matchs face à Paris, le SB29 vendra chèrement sa peau pour tenter de rester en vie avant le match retour prévu au Parc des Princes la semaine prochaine. Pour cette rencontre, Eric Roy aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara - Camara, Lees-Melou, Faivre - Del Castillo, Ajorque, Sima.

Tout simplement inarrêtable depuis décembre dernier, et encore plus ces dernières semaines, avec de grosses performances contre City, Monaco ou… Brest, le club de la capitale française monte clairement en puissance. Autant dire que ce rendez-vous de Ligue des Champions face à une équipe bien connue du championnat de France, le PSG a tout pour bien le réussir. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur ses forces vives.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Désiré Doué.