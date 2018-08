LdC : Benfica contrarié à domicile, bonne nouvelle pour l'OL

Dans : Ligue des Champions, OL, Mercato.

On le sait, l'avenir de Ruben Dias à Benfica est probablement lié à la qualification du club portugais pour la Ligue des champions. Mais ce mardi soir, en match aller des barrages, le Benfica n'a pas fait une bonne affaire en étant tenu en échec à domicile (1-1) par le PAOK. Benfica et Ruben Dias joueront donc leur avenir européen dans une semaine en Grèce, ce qui n'est pas gagné d'avance. Et du côté de Lyon on doit désormais croiser les doigts pour que la formation de Lisbonne passe à la trappe, histoire de pouvoir négocier la venue du défenseur international portugais.