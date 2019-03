Cristiano Ronaldo invite Griezmann à manger à la table des petits

Dans : Ligue des Champions.

Auteur d’un triplé face à l’Atlético Madrid (3-0) mardi, Cristiano Ronaldo a été le héros de la Juventus Turin en Ligue des Champions. Tout le contraire d’Antoine Griezmann.

De son côté, l’attaquant madrilène est passé totalement à côté de son huitième de finale retour. Le Français ne s’est pas procuré d’occasion franche et n’a pas pesé dans le jeu de son équipe. Du coup, la presse espagnole se déchaîne sur celui qui disait manger à la table de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en septembre dernier, lorsqu’il visait le Ballon d’Or.

« C'est dans ce genre de matchs qu'il devait montrer qu'il avait le niveau pour le Ballon d'Or, a critiqué Marca. Et Antoine a été aux antipodes de la table des cracks à Turin. Il a le temps et les qualités pour s'en rapprocher, mais c'est dans ces situations, quand ton équipe est dans les cordes, quand elle a le plus besoin de toi, qu'il faut apparaître. Mais Griezmann n'est pas apparu. » Et ce n’est pas le commentaire le plus sévère. La preuve avec cet extrait de Sport.

Griezmann ne fait pas le poids

« Il est possible qu'il mange à leur table, en effet, mais seulement au niveau économique, a taclé le quotidien catalan. Sur le plan sportif, le petit Antoine devrait continuer à attendre le repas à la table des petits comme il l'a montré à Turin, où Cristiano Ronaldo lui a montré comment on jouait un match décisif. Ces matchs qui te permettent de bomber le torse et dont vous avez besoin pour ne pas paraître ridicule. » En effet, l’international tricolore devra se faire tout petit après ça.