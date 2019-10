Barça : Ça a chauffé à Prague, les joueurs ont saccagé le vestiaire !

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen.

Vainqueur de son match de Ligue des Champions contre le Slavia Prague (1-2), le FC Barcelone a assuré l’essentiel, sans rassurer.

En République tchèque, les Blaugrana ont été bousculés, surtout après avoir concédé l’égalisation en début de deuxième période. De quoi provoquer la colère du gardien Marc-André ter Stegen, « énervé » au micro de Movistar. « Il est nécessaire de parler de certaines choses. On doit en parler entre nous, pas en public, lâchait l’Allemand après la rencontre. (...) Il y a des choses tactiques à améliorer, et c'est parce qu'on n'est pas à 100%. » Il fallait donc s’attendre à une franche discussion dans le vestiaire catalan. Et l’échange a bien eu lieu selon les informations de Marca.

En effet, ter Stegen était loin d’être le seul inquiet. « Si on joue comme ça, on ne gagnera pas la Ligue des Champions », ont lâché les hommes d’Ernesto Valverde quelques minutes après leur petite victoire. Il faut dire que le relâchement général leur a rappelé les cauchemars à Rome et à Liverpool ces dernières années. Certains joueurs pensent même qu’un cador européen, à la place du Slavia Prague, aurait sûrement enquillé les buts mercredi soir. Du coup, les Barcelonais n’étaient pas d’humeur à ranger, ce qui explique peut-être l’état du vestiaire après leur passage. Des images qui provoquent pas mal de commentaires, forcément négatifs…