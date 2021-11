Indice UEFA : La France cartonne, c'est historique

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français marchent fort en Coupe d'Europe et cela paye avec des gros points de marqués.

Enfin une saison français en Coupe d’Europe. A deux journées de la fin de la phase de poule, toutes les équipes tricolores sont bien placées, ou ont au moins l’espoir d’aller chercher la qualification dans leur compétition respective. Et pour la première fois depuis très longtemps, la France prend déjà la troisième place du classement UEFA de la saison en cours, derrière les Pays-Bas et l’Angleterre, mais devant l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Avec un parcours à 100 % pour le moment, l’OL porte la France avec déjà 13 points de rapportés, devant le PSG (10), Rennes (9), Monaco (8,5), Lille (8) et enfin l’OM (4) qui ne gagne pas. La belle semaine encore vécue, avec 6 matchs sans défaite permet une nouvelle fois de prendre une petite marge sur le Portugal, notre principal concurrent pour la 5e place au classement UEFA qui compte, celui sur les 5 dernières saisons.

Dans ce classement, la France récupère pour le moment deux points au Portugal, et en compte désormais 3,5 d’avance sur les Lusitaniens. Une belle marge qu’il va toutefois falloir conserver, le Benfica, Porto et le Sporting ayant encore une chance de se qualifier en Ligue des Champions, ce qui rapporte plus de points potentiellement. Mais le Portugal possède un problème de taille, avec encore seulement 4 équipes en course cette saison, contre 6 à la France, qui a donc plus de chances d’augmenter son total de points, et donc son avance. Surtout si le PSG, l’OL ou Rennes arrivent à faire un très beau parcours dans leur compétition respective, où ils sont considérés parmi les favoris.