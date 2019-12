TV : Canal + se positionne sur l'Europa League

Dans : Europa League.

Après avoir obtenu la diffusion des deux meilleures affiches de la Ligue des Champions entre 2021 et 2024, Canal Plus s’est positionné sur l’Europa League.

En effet, la chaîne cryptée a obtenu, sur la même période, la diffusion de la meilleure affiche de l’Europa League selon les informations de L'Equipe. Néanmoins, Canal Plus ne devrait pas être la seule chaîne à diffuser le plus gros match de chaque journée de C3 puisque l’UEFA verrait d’un bon œil l’arrivée d’une chaîne en clair sur ces affiches. Afin de trouver un co-diffuseur, l’instance européenne a donc relancé une consultation avec une remise des offres lundi prochain.

Ce qui est certain, c’est que les abonnés de Canal + sont à la fête ces dernières semaines. Et pour cause, la chaîne a récemment récupéré les droits de la Ligue des Champions, mais elle a également racheté cette semaine les droits de la Ligue 1 de beIN SPORTS, à savoir 2 matchs par journée de championnat de 2020 à 2024. Des jolis coups qui devraient faire exploser le nombre d’abonnés de Canal dans les mois à venir…