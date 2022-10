Incroyable Nantes, les Canaris chantent encore

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Nantes bat Qarabag 2-1

Buts pour Nantes : Blas (17e), Ganago (95e)

But pour Qarabag (Ozobic 56e)

Dans un match endiablé face à Qarabag, le FC Nantes a réussi à s'imposer à la dernière seconde grâce à un but inespéré de Ganago. Ozobic pour les visiteurs, avait répondu à Blas, mais le but victorieux remet les troupes d'Antoine Kombouaré dans la course. Le FC Nantes est assuré d'être reversé en Conférence League, mais peut encore créer l'exploit en faisant un meilleur résultat que Qarabag lors de la dernière journée.