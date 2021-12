EL : Tottenham-Rennes finalement reporté !

Dans : Europa League.

Par Claude Dautel

À moins de 24 heures du match entre Tottenham et Rennes, l'UEFA a décidé de le reporter en raison du nombre de joueurs positifs au covid au sein des Spurs.

Antonio Conte avait annoncé ce mercredi qu'il y avait huit joueurs et cinq membres positifs au covid au sein du club londonien, et l'entraîneur italien de Tottenham avouait ne pas savoir comment gérer la rencontre prévue jeudi face à Rennes. Finalement, l'UEFA a décidé le report de cette rencontre compte tenu de cette situation peu commune. « Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l'UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n'aura pas lieu jeudi 9 décembre à 21h après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au sein du Club. Des discussions sont en cours avec l'UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur le déroulement du match en temps voulu », précisent les Spurs, qui ont également demandé le report de leur rencontre à Brighton, dimanche en Premier League.