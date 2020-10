EL : Le LOSC sauve l'honneur du foot français !

Dans : Europa League.

Europa League - 1ère journée :

Generali Arena.

Sparta Prague - Lille OSC : 1 à 4.

Buts : Dockal (46e) pour le Sparta Prague ; Yazici (45e, 60e, 75e) et Ikoné (66e) pour le LOSC.

Expulsion : Krejci (23e) pour le Sparta Prague.

Leader de la Ligue 1, le Lille OSC a parfaitement réussi son entrée en lice en Europa League face au Sparta Prague (4-1), grâce notamment à un triplé de Yazici.

L’honneur du football français reposait sur le LOSC, après le nul de Rennes, plus les défaites du PSG, de l’OM et de Nice en C1 puis en C3. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la troupe de Christophe Galtier ne décevait pas, elle. Avec l’expulsion de Krejci pour une faute en tant que dernier défenseur sur David (23e), Lille se retrouvait rapidement à 11 contre 10. Une supériorité numérique qui permettait aux Dogues d’ouvrir la marque par Yazici (0-1 à la 45e).

Mais dès le retour des vestiaires, Dockal piégeait le LOSC et égalisait pour Prague (1-1 à la 46e). Malgré cette douche froide en début de deuxième période, le club nordiste déroulait ensuite. De la tête sur un centre de Bradaric, Yazici redonnait l’avantage à son équipe (1-2 à la 60e). Puis Ikoné gagnait son face-à-face avec le gardien adverse, suite une belle ouverture de Soumaré (1-3 à la 66e). Et Yazici marquait finalement un triplé du gauche en profitant pleinement d’une erreur défensive tchèque (1-4 à la 75e).

Avec cette très belle victoire (4-1), la première après 17 matchs sans succès en Coupes d’Europe, le LOSC s’empare de la tête du Groupe H, devant l’AC Milan, vainqueur au Celtic Glasgow (3-1), et confirme donc son très bon début de saison.