Le Maghreb viré de l'Afrique, Roger Milla met le feu

Dans : CAN 2022.

Par Claude Dautel

Au moment où s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations, le légendaire Roger Milla estime que les pays du Maghreb doivent cesser de prendre de haut les autres pays du continent.

Légendaire buteur de l’équipe du Cameroun, Roger Milla n’a jamais eu la langue dans sa poche et c’est peu dire alors que son pays organise la Coupe d’Afrique des Nations. Répondant à la chaîne francophone TV5 Monde à la veille du match d’ouverture entre les Lions Indomptables et le Burkina Faso (dimanche à 17h), Roger Milla a notamment évoqué les doutes qui ont longtemps entouré l’organisation de la CAN au Cameroun, certains étant persuadés que ce pays n’était pas en mesure d’accueillir une telle compétition. De quoi faire bondir l’ancien joueur qui malgré ses 69 ans n’est pas du genre à baisser d’un ton quand on attaque ainsi son pays. Et dans son collimateur, les pays du Maghreb dont il estime qu’ils devraient quitter la confédération africaine pour rejoindre l’UEFA ou la fédération asiatique de football tant ils contribuent à semer la zizanie.

Roger Milla accuse le Maghreb

Roger Milla le dit, trop c’est trop et le Cameroun mérite qu’on le respecte. « Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ceci en tant que des frères, que ce soit le Maroc, l’Égypte ou les autres, ce n’est pas normal. S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d'autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Et nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison, aujourd’hui, ils continuent à mal parler des autres pays et de l’Afrique, ce n’est pas normal », a lancé l’ancien attaquant vedette des Lions Indomptables dont les propos font évidemment du bruit.