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Supporters de Bordeaux - Archives

Les supporters de Bordeaux exclus et injustement matraqués

Bordeaux04 mai , 17:30
parEric Bethsy
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A l’occasion du choc remporté à Bayonne (2-1) samedi, une partie des supporters de Bordeaux n’ont pas pu assister à la rencontre. D’après leur version, les membres de la North Gate ont été recalés à l’entrée du stade, puis agressés par les forces de l’ordre.
La North Gate existe toujours et fait de nouveau parler pour de mauvaises raisons. Le groupe d’ultras de Bordeaux, qui n’est plus reconnu par le club aquitain à cause de précédents incidents, n’a pas pu assister au match à Bayonne samedi. Les membres de l’association pensaient s’installer tranquillement aux places achetées. Mais « à notre arrivée, nous avons toutefois découvert un parcage totalement inadapté pour nos 135 membres présents », regrette le groupe dans un communiqué.

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« Dans le calme et dans un esprit constructif, nous avons alors tenté de négocier un placement plus adapté, poursuit la North Fate. Il est important de préciser que l'ensemble des interlocuteurs présents sur place semblaient initialement favorables à ce que nous puissions rejoindre une tribune pour laquelle nos places avaient été payées. (…) Mais après plus d'une heure d'attente, les dirigeants bayonnais M. Cucci et M. Sangaré ont soudainement fermé la porte au dialogue et refusé catégoriquement notre entrée au stade. »
Des camions de CRS nous ont chargés
- North Gate
« Encerclés par les forces de l'ordre » et « face à une certaine tension », les supporters des Girondins décidaient de repartir à Bordeaux. La centaine de fans se dirigeait donc vers leurs bus. « L'axe le plus court pour rejoindre ceux-ci étant bloqué par les forces de l'ordre, nous avons voulu contourner le stade afin de récupérer notre itinéraire. C'est alors que des camions de CRS sont arrivés à notre hauteur et nous ont chargés avec tout ce qu'ils avaient de plus excessif à nous proposer : gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, matraquages en règle… », a cité la North Gate, qui tient à « dénoncer fermement ces agissements, qui ne font qu'aggraver un climat déjà tendu autour des déplacements des groupes ultras en France. »
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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