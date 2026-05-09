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Bordeaux, Matmut Atlantique

Bordeaux sanctionné, son attaquant se sacrifie

Bordeaux09 mai , 7:20
parEric Bethsy
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Visé par une plainte du Sporting Gijon, qui réclame le paiement intégral du transfert de Pedro Diaz en 2023, Bordeaux a reçu une interdiction de recrutement valable sur les trois prochains mercatos. En attendant les verdicts de leurs recours, les Girondins devront compter sur la loyauté de leurs joueurs à l’image de l'attaquant Matthieu Villette.
Tombeur de Strasbourg jeudi et finaliste de la Ligue Europa Conférence, Pedro Diaz rappelle de mauvais souvenirs à Bordeaux. Le milieu du Rayo Vallecano avait passé une saison chez les Girondins, année durant laquelle les Marine et Blanc n'avaient pas atteint leur objectif de remontée en Ligue 1. Quelques années plus tard, son nom réapparaît dans l’actualité du club aquitain qui n’a pas payé l’intégralité de son transfert en provenance du Sporting Gijon.

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Résultat, la formation espagnole a adressé une plainte à la FIFA qui a durement sanctionné le FCGB. Bordeaux est effectivement interdit de recrutement pour les trois prochains mercatos. Avec ou sans montée en Ligue 3 au terme de la saison, c’est un énorme coup dur pour les Girondins. La direction a rapidement lancé des recours en rappelant que le Tribunal de commerce avait validé son plan de continuation et la réduction de ses dettes. Mais en attendant les verdicts de ces appels, Bordeaux doit absolument conserver ses joueurs.
Les meilleurs d’entre eux ne seront pas simples à retenir. Mais parmi eux, Matthieu Villette a déjà fait un geste fort. Selon le quotidien régional Sud Ouest, l’attaquant de 25 ans, dont le contrat jusqu’en juin prochain contient une année supplémentaire en option en cas de montée, a accepté de rester même si l’équipe devait encore évoluer en National 2. C’est déjà une excellente nouvelle pour les Girondins qui pourront compter sur l’avant-centre auteur de 11 buts en 19 matchs de championnat cette saison.
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Derniers commentaires

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c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..

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il manque la 2ieme etoile qui va rriver !!

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10
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11
Paris
41321011114447-3
12
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343297162746-19
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15
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17
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18
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163237223272-40

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