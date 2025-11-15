ICONSPORT_182505_0065
Reginald Ray - Bastia

L2 : Réginald Ray nommé entraîneur du SC Bastia

Bastia15 nov. , 21:02
parClaude Dautel
0
Actuel dernier de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia a officialisé la signature de Réginald Ray au poste d'entraîneur. Ce dernier succède à Benoît Tavenot, limogé fin octobre.
« Le Sporting Club de Bastia annonce la nomination de Réginald Ray au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Fort d’une expérience confirmée sur les bancs professionnels et d’une connaissance approfondie du club, Réginald Ray rejoint le Sporting avec pour mission de redresser la dynamique sportive et de conduire l’équipe vers le maintien. Le nouvel entraîneur dirigera, dès lundi, la première séance d’entraînement du groupe professionnel. Le Sporting Club de Bastia se réjouit de l’arrivée de Réginald Ray et lui souhaite pleine réussite dans les missions qui lui sont confiées », précise le club corse dans un communiqué.
0
