Pas de Mondial des clubs, Cristiano Ronaldo s’est calmé

Sans doute agacé après la contre-performance de son équipe, Cristiano Ronaldo avait laissé entendre qu’il quittait Al-Nassr en fin de contrat cet été. Finalement, ce n’était qu’une simple réaction à chaud de la part du Portugais d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation.

Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment annoncé son départ. Mais son message publié lundi soir ressemblait à des adieux. « Le chapitre est terminé, a écrit l’attaquant d’Al-Nassr sur ses réseaux sociaux. L'histoire ? Elle s'écrit toujours. Merci à tous. » Difficile de ne pas s’interroger après une telle publication même s’il est vrai que le contexte incitait à la prudence. Le texte est effectivement apparu juste après la défaite contre Al-Fateh (3-2). Une contre-performance qui actait la non-qualification de son équipe pour la Ligue des Champions asiatique.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3