PL : Manchester City calme Bournemouth

10e journée de Premier League 
Etihad Stadium 
Manchester City bat Bournemouth : 3 buts à 1 
Buts pour Manchester City : Haaland (17e et 33e) et O'Reilly (60e)
But pour Bournemouth : Adams (25e)
Classement Premier League : 
1 - Arsenal : 25 points 
2 - Manchester City : 19 points 
4 - Bournemouth : 18 points 
