Metz : Pour Nolan Roux, le PSG est un club banal en L1

Dans : Metz, PSG, Ligue 1.

Avec quatre défaites en autant de journées, le FC Metz ne pouvait pas faire pire pour débuter son championnat. Et la suite du calendrier n’incite pas à l’optimisme.

Ce vendredi soir, les hommes de Philippe Hinschberger recevront le Paris Saint-Germain, leader avec quatre victoires au compteur. Autant dire que les Grenats peuvent s’attendre à un match compliqué. Pas de quoi affoler l’expérimenté Nolan Roux, qui n’a pas l’intention de modifier sa préparation avant d’affronter les stars parisiennes.

« On va préparer ce rendez-vous pour ce qu’il est : un match de Ligue 1 ! Que voulez-vous qu’on fasse ? Qu’on dorme pendant vingt-quatre heures pour être sûr d’être en forme ? Non. À mes yeux, ce n’est pas un match de prestige, a lâché l’attaquant messin, interrogé par Le Républicain Lorrain. Je n’ai plus quinze ans… J’en ai vingt-neuf et quand je rentre sur un terrain, c’est pour faire mon taf et pas regarder les stars d’en face, même si avoir Neymar en Ligue 1 est une bonne chose. »

Quand Metz rivalisait avec le PSG

D’autant que la lanterne rouge avait presque réussi à accrocher Paris en avril dernier (défaite 2-3 dans les dernières minutes). « J’avais vu le match entre Metz et Paris la saison dernière. Je me souviens avoir été déçu pour les Messins qui, au regard du visage qu’ils avaient montré, auraient mérité beaucoup mieux que cette défaite », a rappelé l’ancien Stéphanois, qui s’attend tout de même à un PSG plus redoutable.