Metz : Bisevac puni financièrement pour son disjonctage contre Caen ?

Dans : Metz, Ligue 1, OL, SMC.

Milan Bisevac ne faisait pas trop parler de lui depuis son retour en Ligue 1, l'ancien défenseur serbe de l'Olympique Lyonnais ayant quitté la Lazio après seulement six mois pour s'engager à Metz cet été. Mais, il y a deux semaines, à l'occasion de la défaite des Lorrains à Caen, Bisevac a totalement perdu les pédales, collant un coup de poing à Ivan Santini, l'attaquant croate de Malherbe. Logiquement expulsé, Milan Bisevac a pris cher de la part de la commission de discipline, laquelle lui a infligé six matches de suspension.

Du côté du FC Metz, on ne sait pas encore si on fera appel de cette sanction, les images étant terribles pour le défenseur. Et les dirigeants se posent désormais la question de savoir si Milan Bisevac fera l'objet d'une punition interne, l'entraîneur de Metz y étant favorable compte tenu des conséquences sportives de cette absence pour 6 matches de son défenseur. « C’est notre joueur d’expérience. Normalement, il devrait se comporter comme le patron de notre défense et donner l’exemple. Pas nous pénaliser. Si on doit le sanctionner financièrement ? Je ne sais pas. Mais selon moi, c’est sanctionnable (…) Après, on peut toujours se trouver des excuses, ouvrir le parapluie, mais c’est l’arme des faibles. Il faut surtout que chacun reprenne ses esprits », a clairement prévenu, dans L'Equipe, Philippe Hinschberger. Actuellement en vacances en Serbie, Milan Bisevac saura à son retour à quelle sauce il sera mangé.