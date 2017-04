L1 : Les supporters de Nancy interdits à Metz

Dans : Metz, Ligue 1, Nancy.

Samedi prochain, le derby de Lorraine entre le FC Metz et l'AS Nancy-Lorraine aura une grosse importance puisque les Messins pourraient faire un grand pas vers la maintien en cas de victoire contre leurs rivaux régionaux, qui eux sont dans le dur. Et du côté des supporters de Metz, on n'oublie pas qu'au match aller, Nancy avait corrigé Metz. Devant ce gros enjeu, et les tensions permanentes entre certains fans des deux clubs, la Préfecture de Moselle a décidé d'agir et de prendre un arrêté.

« Cet arrêté interdit, à toute personne se prévalant de supporter du club de l'ASNL ou se comportant comme tel d’accéder au stade Saint-Symphorien et de circuler ou de stationner sur la voie publique (…) En conséquence, il est interdit de se rendre à la rencontre entre Metz et Nancy mardi vêtu d'un maillot, d'une écharpe ou de tout signe distinctif de l'AS Nancy-Lorraine. Les forces de l'ordre demanderont à chaque personne vêtue d'un vêtement ou accessoire aux couleurs du club voisin de le retirer. Cet arrêté débutera le samedi 29 avril 2017 à 8h00 et se terminera le dimanche 30 avril à 3h00 », précise le FC Metz.