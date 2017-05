Dijon : Dall'Oglio rendu furieux par un manque de professionnalisme

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (entraîneur de Dijon après la déroute à Guingamp) : « On a très mal débuté ce match, on a oublié les fondamentaux. On l'a payé cash, on est ridicules car on est tombé sur une vraie équipe. Il y a eu très peu de respect des consignes. Je n'ai pas vu une équipe qui jouait sa survie. On a été très tendres dans les duels, on l'a senti passer. Dans cette équipe, ces garçons ne sont pas tous des professionnels, ils ne savent pas ce que c'est. »