L1 : Amiens a une folle idée pour doper la Licorne

Dans : ASC, Ligue 1.

Pour que sa découverte de la Ligue 1 soit une réussite, l'Amiens SC compte sur le soutien de ses supporters pour agrandir son Stade de la Licorne.

Le crowdfunding est à la mode. Utilisé dans toutes les branches professionnelles pour financier des projets, le financement participatif se faisait discret en Ligue 1. Mais Amiens a décidé de franchir le pas. Ce dimanche, le club picard a effectivement lancé une opération auprès de ses supporters pour récolter 100 000 euros dans l'objectif d'installer une tribune provisoire de 1 500 places dans son stade, en travaux jusqu'à mi-août.

« Amis supporters amiénois, l'Amiens SC lance la plus grande opération de financement participatif de son histoire ! L'objectif : Des tribunes provisoires pour accueillir le maximum de spectateurs au Stade de la Licorne. De nombreuses contreparties et de nombreux cadeaux à gagner pour les participants. On compte sur vous, pour tous participer, de près ou de loin, à ce beau défi. Soyons 10 000 à soutenir l'Amiens SC ! », a fait savoir, sur les réseaux sociaux, Amiens, qui espère avoir gain de cause avant la fin du mois de septembre. À 20h, 14 contributeurs ont apporté 1 360 euros au club promu, qui propose une contrepartie, allant du nom gravé sur un mur du stade à la rencontre d'un joueur, en passant par un entraînement privé ou un poster dédicacé.