PSG : Mbappé vendu contre 80 ME et un bonus ?

Dans : Kylian Mbappé.

Héros malheureux du match entre la France et la Suisse lundi soir, Kylian Mbappé va maintenant devoir trancher la question de son avenir.

Les dirigeants et les supporters du PSG attendent la réponse de Kylian Mbappé depuis trop longtemps. En fin de contrat dans un an, la star de l’Equipe de France doit trancher : va-t-il prolonger en faveur du Paris Saint-Germain ou quitter la capitale, quatre ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco ? La question est sur toutes les lèvres et pour Nasser Al-Khelaïfi, le dossier est brûlant. En effet, il n’est pas envisageable pour Paris de voir filer Kylian Mbappé pour zéro euro dans un an. Selon les informations de Diario GOL, un transfert de l’attaquant de 21 ans cet été est ainsi de plus en plus fortement envisagé. Et une offre de 80 ME de la part du Real Madrid, son principal courtisan, pourrait suffire à faire craquer le PSG…

Vinicius Junior dans le deal ?

Il y a toutefois une grosse condition pour que le Paris Saint-Germain accepte une offre aussi basse de la part de Florentino Pérez. En contrepartie de Kylian Mbappé et de 80 ME, le PSG souhaite récupérer Vinicius Junior dans la transaction. L’information ne surprendra personne, dans la mesure où Leonardo apprécie le profil de l’ailier gauche brésilien du Real Madrid depuis de longs mois. De manière régulière, la presse espagnole s’est faite l’écho de l’intérêt du PSG à l’égard de Vinicius. Cet été pourrait être le bon pour Paris dans ce dossier, profitant d’un possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pour rafler la mise. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera, alors que Leonardo s’est toujours montré hostile aux échanges de joueurs lorsque cela concerne les éléments à très forte valeur marchande comme Marco Verratti, Marquinhos, Neymar ou encore Kylian Mbappé.