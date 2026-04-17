Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé KO contre Munich

« J’espère qu’un jour ils la gagneront », Mbappé pris par la patrouille

Kylian Mbappé17 avr. , 9:30
parClaude Dautel
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L'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions a fait le malheur des supporters du Real Madrid, mais le bonheur de ceux du PSG. Sur les réseaux sociaux, une petite phrase signée Kylian Mbappé a fait un triomphe.
Le temps passe vite dans le football, mais certains supporters parisiens en veulent toujours terriblement à Kylian Mbappé de la manière dont il a quitté le Paris Saint-Germain en 2024. Alors, constatant que ce dernier n'avait gagné aucun titre majeur depuis qu'il a signé au Real Madrid, et surtout aucune Ligue des champions, un internaute a ressorti un extrait de la célèbre interview de l'attaquant français réalisée par Mouloud Achour pour l'émission Clique TV, sur Canal+, et qui a été diffusée en décembre 2024. Ce soir-là, la chaîne cryptée avait attiré énormément de monde pour ce qui était la première grande interview télé de Kylian Mbappé depuis sa signature à Madrid. Le journaliste avait posé une question au champion du monde 2018 : « Est-ce que tu penses que le PSG a une chance de gagner la Ligue des champions un jour ? ». La réponse fait jubiler les fans parisiens.
Avec le sourire, Kylian Mbappé avait répondu du tac-au-tac. « Pour l’instant, je n’espère pas car moi je veux la gagner avec Madrid, et il n’y a pas deux coupes. Mais dans le futur, j’espère qu’un jour ils gagneront parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas (sic) ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi je dois gagner un peu », avait lancé très détendu le Kid de Bondy. Un peu plus de deux ans plus tard, le Paris Saint-Germain a gagné une Ligue des champions quelques mois après ces propos de Mbappé et reste en course pour un back-to-back auquel pas grand monde ne croyait possible il y a encore quelques semaines. Une séquence revue près de 200.000 fois sur X (anciennement Twitter) depuis l'élimination du Real Madrid, et qui a encore suscité bien des commentaires négatifs à l'encontre de Mbappé.

Les supporters du PSG se régalent

« La différence avec Thiago Silva après le sacre de Chelsea qui était limite en pleurs et regrette de pas l’avoir remporté avec Paris mdr on espère que le karma va encore durer », constate un fan du Paris Saint-Germain, tandis que d'autres sont nettement moins courtois à l'encontre de Kylian Mbappé. « Lui et son clan ont jamais imaginé une seule seconde que le PSG prendrait une LDC et surtout pas avant lui. Et les gens croient vraiment en son discours “non j’avais pas le seum, j’avais déjà tout fait” mdrrr », ironise @Just_IIIII.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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