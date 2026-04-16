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PSG : Offre surprise à 57 ME, un ancien de Ligue 1 visé

PSG16 avr. , 12:40
parCorentin Facy
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Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2030, Pape Matar Sarr quittera les Spurs à coup sûr en cas de relégation en Championship. Plusieurs gros clubs souhaitent le recruter, dont le PSG qui a pris des renseignements sur le dossier.
Recruté par Tottenham en provenance du FC Metz pour 17 millions d’euros en 2022, Pape Matar Sarr a très vite démontré qu’il avait le niveau de la Premier League. L’international sénégalais s’est imposé comme un joueur important des Spurs même si cette saison 2025-2026 est plus compliquée pour le milieu de terrain de 23 ans. A l’image de son équipe, Pape Matar Sarr a eu quelques difficultés. Le Sénégalais est peut-être arrivé au bout de son histoire avec les Spurs, et un départ lors du prochain mercato semble se profiler, encore plus en cas de relégation en Championship.
Selon les informations de Caughtoffside, plusieurs gros clubs européens ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter l’ancien milieu défensif du FC Metz l’été prochain. Une source proche du dossier a notamment glissé au média britannique que le Paris Saint-Germain était intéressé, au même titre que le Bayern Munich.
« La valeur de Sarr ne cesse d'augmenter et un départ cet été est tout à fait envisageable, que son équipe soit reléguée ou non. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich sont tous de grands admirateurs du joueur, et une offre avoisinant les 50 millions de livres sterling (57 millions d’euros) serait probablement suffisante » a glissé une source proche du dossier. En interne, le club de Tottenham fait néanmoins passer un message clair : Pape Matar Sarr n’est pas à vendre.

Le PSG prêt à dégainer pour Pape Matar Sarr

Le nouvel entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi compte sur l’international sénégalais pour la saison prochaine, que ce soit en Premier League ou en Championship. Dans les faits, il sera néanmoins très difficile de retenir le joueur de 23 en cas de proposition du Real Madrid, du Bayern Munich ou du PSG. Le média indique à ce sujet que les agents de Pape Matar Sarr sont focalisés sur le mercato et tentent actuellement de trouver la meilleure solution pour l’avenir du joueur. Le milieu des Spurs, de son côté, reste pour l’instant focus sur la fin de saison avec Tottenham. Avec un objectif énorme en tête : aider à maintenir les Spurs en Premier League, une mission loin d’être accomplie puisque le club londonien est actuellement 18e du championnat.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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