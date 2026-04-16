Bayern-PSG : Menace sur l'Allianz Arena ?

Le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid a été marqué par un incident qui a provoqué la blessure de plusieurs photographes. Des supporters allemands ont fêté un but beaucoup trop brutalement.

Les supporters munichois étaient sous pression mercredi soir à l'Allianz Arena, car pendant longtemps le Real Madrid a tenu tête au Bayern. Alors, quand à l'ultime seconde, Michael Olise a scellé la qualification du club allemand, certains d'entre eux ont réussi à entrer sur le terrain et se sont rués derrière les écrans publicitaires lumineux. De manière probablement involontaire, ces fans bavarois ont brutalement percuté les photographes qui étaient installés à cet endroit (notre photo). Une charge qui a même envoyé certains de nos confrères à l'hôpital. Kai Pfaffenbach, qui travaille pour l'agence Reuters et a perdu connaissance lors de cet envahissement, a témoigné sur son compte Instagram. « Pour ceux qui demandent, je vais bien. Quelques hématomes mais pas de fracture ou de lésion au cerveau. Mais une question: comment cela a-t-il pu arriver ? », s'interroge le photographe en illustrant son témoignage avec une copie de son admission à l'hôpital.

L'UEFA va se pencher sur ce grave incident

Suite à cela, le Bayern Munich et les associations de supporters du Bayern Munich ont présenté leurs excuses aux photographes concernés par ce grave incident. Selon l'Agence France Presse, le club bavarois pourrait être sanctionné lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 6 mai prochain. « Il revient désormais à l'UEFA, une fois reçus les rapports du délégué et de la sécurité, de voir si elle se saisit du dossier en ouvrant une enquête pour ces incidents. Pour le dernier match à domicile de la phase de groupe de la C1 contre l'Union Saint-Gilloise fin janvier, la partie inférieure de la tribune sud des supporters du Bayern avait été fermée, après l'utilisation d'engins pyrotechniques contre le Sporting Portugal en décembre », précise l'agence de presse. C'est l'UEFA qui va donc devoir trancher suite à cet incident, le Bayern Munich ayant rapidement fait savoir que des mesures seront prises contre ceux qui ont participé à ce chaos.