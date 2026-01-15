Le PSG veut une autre star du Bayern

Longtemps à l’affût pour le Français Dayot Upamecano, le Paris Saint-Germain se dirige vers un échec sur ce dossier. Le club de la capitale pourrait tout de même se consoler avec un autre cadre du Bayern Munich, à savoir le milieu Leon Goretzka dont le contrat expire aussi en juin prochain.

mais sans aucune précipitation ». L'Espagnol et le conseiller sportif Luis Campos prennent le temps de bien étudier chaque piste creusée. Au lieu de foncer sur une opportunité dans les semaines à venir, le club de la capitale pourrait s'abstenir et privilégier des arrivées l'été prochain, au moment où certaines cibles seront libres sur le marché des transferts. Luis Enrique garde le même discours. Lorsqu'on l'interroge sur un possible recrutement cet hiver, l'entraîneur du Paris Saint-Germain se dit ouvert, «».

Goretzka bientôt libre

A priori, ça ne sera pas le cas de Dayot Upamecano. Après de longues négociations avec ses dirigeants, le défenseur central du Bayern Munich se rapproche d’un accord et d’une prolongation. A l’affût, le Paris Saint-Germain peut passer à un autre dossier, peut-être celui d’un autre Bavarois. En effet, le site de Tuttomercatoweb cite le champion d’Europe parmi les clubs intéressés par Leon Goretzka (30 ans). Comme son coéquipier français, le milieu convoité par le Milan AC arrive à la fin de son bail en juin prochain. Mais une prolongation ne semble pas d’actualité en ce qui le concerne.

Ancien taulier du Bayern Munich, l’international allemand n’est plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Vincent Kompany. L’entraîneur bavarois ne l’a titularisé pour aucun des cinq matchs disputés en Ligue des Champions cette saison. Sa situation contractuelle et son statut de remplaçant ne peuvent qu’inciter Leon Goretzka à envisager la suite de sa carrière ailleurs. L’idée de signer au Paris Saint-Germain peut forcément l’intéresser, à supposer que les Parisiens soient vraiment attirés par ce profil très différent de celui de Vitinha, João Neves ou encore Fabian Ruiz.