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Lamine Yamal

Le PSG aura Lamine Yamal à l'usure

PSG16 avr. , 21:30
parQuentin Mallet
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Le PSG veut profiter des conséquences psychologiques de l'élimination du FC Barcelone en Ligue des champions pour s'attaquer à nouveau à Lamine Yamal. Le club de la capitale est prêt à dépenser une somme pharaonique pour s'adjuger ses services.
A peu de choses près, Lamine Yamal fait l'unanimité auprès des observateurs du football. Il est déjà, à 18 ans, de ceux qui attirent les spectateurs, comme le faisaient avant lui Lionel Messi et d'autres légendes de ce sport. Et ce n'est pas uniquement grâce à ses 23 buts et 18 passes décisives en 44 apparitions cette saison, puisque sa gestuelle sur le terrain, sa volonté de casser le rythme par un dribble ou une passe sortie de nulle part et sa fougue font de lui un joueur à part.
Et ça, le PSG l'a compris depuis bien longtemps. Joan Laporta avait déjà confirmé que Nasser al-Khelaïfi avait proposé 250 millions d'euros pour le recruter lorsqu'il n'était âgé que de 17 ans. Désormais majeur et joueur incontournable du FC Barcelone, il fait de nouveau lever la direction parisienne, qui espère pouvoir jouer sur l'élimination des Blaugranas en Ligue des champions pour le convaincre.

Le PSG n'abandonne pas Lamine Yamal

Si l'on en croit les informations d'El Nacional, le PSG avance discrètement ses pions pour tenter une nouvelle approche au sujet de Lamine Yamal. Jorge Mendes, le superagent, est bien conscient des intentions parisiennes pour son protégé et sait que le champion d'Europe en titre persévérera été après été pour réussir à s'adjuger ses services. Pour l'heure, le prodige de 18 ans émet encore des doutes quant à la pertinence d'un transfert au PSG pour ses ambitions personnelles, mais de son côté, le club francilien est prêt à débourser une somme colossale pour le convaincre lui et le Barça.
A Paris, on pense que l'usure est la meilleure arme pour réaliser ce transfert. Les dirigeants parisiens tendent à croire que chaque saison disputée par le Barça qui ne se conclut pas par une victoire en Ligue des champions augmente les risques de voir Lamine Yamal pousser pour son départ. Le cas échéant, le PSG se tiendra prêt à lui offrir un pont d'or, à l'instar de ce qui avait été fait avec Neymar en 2017.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

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