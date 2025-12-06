Bradley Barcola prêt à claquer la porte du PSG !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Bradley Barcola négocie une prolongation depuis plusieurs semaines. Mais pour l’heure, l’international français n’a pas trouvé d’accord avec le club parisien.

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola n’est pas pressé de signer un nouveau bail en faveur du club francilien. En effet, les discussions traînent en longueur entre le champion d’Europe en titre et l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du 10 Sport, le PSG a pourtant transmis à Barcola une belle offre avec une grosse revalorisation salariale qui lui permettrait de devenir l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.

Une offre que Luis Campos pensait suffisante pour faire craquer le joueur et ainsi obtenir le feu vert de Bradley Barcola. Ce n’est pas le cas pour le moment puisque le média nous apprend que l’international tricolore n’est pas pleinement satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Cause principale des hésitations du joueur et de son entourage : son temps de jeu jugé décevant lorsque l’effectif est au complet avec des éléments tels que Kvaratskhelia, Doué et Dembélé qui passent devant lui aux yeux de Luis Enrique.

Le dossier Barcola est donc incertain pour le PSG, ce dont les cadors de Premier League ont bien conscience puisque Liverpool et Arsenal sont des « candidats très actifs » à un possible recrutement de Bradley Barcola, si le joueur venait à être sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Les Gunners seraient les plus chauds pour accueillir l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais en cas de départ du Paris Saint-Germain.

Arsenal et Liverpool à l'affût

Du côté du club parisien, on aimerait être fixé avant l’été prochain dans ce dossier car si Barcola venait à refuser de prolonger, le champion de France en titre pourrait envisager une vente dès le mois de juin, avant que Barcola entre dans ses deux dernières années de contrat. Reste maintenant à voir si Luis Enrique et Luis Campos trouveront les bons arguments pour que l’attaquant tricolore paraphe un nouveau bail au PSG.