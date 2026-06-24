Officiel : Maxime Dupé revient à Nantes

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

La jalousie est un vilain défaut Mr TEXTOR vous avez détruit l OL quand les gens compètent étaient aux commendes vous les empêchiez de bosser correctement , maintenant que l OL peut s en sortir vous crachez votre venin de salaud , vous n êtes plus le proprio , vous êtes juste une merde fermez la maintenant !