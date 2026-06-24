Officiel : Maxime Dupé revient à Nantes

put...c'est clair, mais quelle glaire ce type....
parle pour toi, j'en connais un tas que ca derangerais pas, restez un club sans un rond , a la rue si ca te plait tant mieux c'est pas le cas de tout le monde
vu que t'es incapable de fermer ta gueule et que ta vie, c'est rien lacher sur les forum, on va se mettre a ton niveau, a chacune de tes reponses, ce sera un "mange ta mère", comme ca quand t'en aura marre de la manger, ta mere, peut etre t'arreteras mdr
La jalousie est un vilain défaut Mr TEXTOR vous avez détruit l OL quand les gens compètent étaient aux commendes vous les empêchiez de bosser correctement , maintenant que l OL peut s en sortir vous crachez votre venin de salaud , vous n êtes plus le proprio , vous êtes juste une merde fermez la maintenant !
Pour moi faut pas qu'il parte Niakhaté. Faut capitaliser sur lui car depuis qu'il a trouvé son rythme de croisière c'est quand même pas dégeu ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
⇢ Il est de retour. Maxime Dupé revient défendre les couleurs du FC Nantes. #OnEstNantes