La Russie renvoie déjà l'Espagne à la maison !

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen.

Luzhniki Arena de Moscou

La Russie élimine l'Espagne : 1-1 (4 tab 3)

Buts : Ignashevich (12e csc) pour l'Espagne ; Dzyuba (41e sp) pour la Russie

Contrairement aux matchs France-Argentine et Portugal-Uruguay, le spectacle n’était pas au rendez-vous pour ce 8e de finale entre l’Espagne et le pays hôte, la Russie. Dominatrice en début de match, la Roja entamait bien la partie en ouvrant le score sur coup de pied arrêté par Ignashevich (12e, 1-0), contre son camp. Mais les Espagnols relançaient eux-mêmes leur adversaire du jour avec une grossière faute de main de Piqué, qui permettait à Dzyuba d’égaliser avant la pause (41e sp, 1-1). Après une seconde période insipide et une prolongation pas plus emballante, les deux équipes se départageaient finalement lors de la séance de tirs aux buts. Et au bout du suspense, c’est finalement la Russie qui s'est imposée, Aspas et Koke ayant manqué leurs penaltys pour l'Espagne.