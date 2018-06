CdM 2018 : Ibrahimovic a refusé d'aller en Russie, il regrette

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, PSG.

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Zlatan Ibrahimovic a regretté son absence de la sélection suédoise.

Zlatan a encore fait du Ibrahimovic. À la retraite internationale depuis 2016, et son Euro manqué du côté de la France, l'avant-centre de 36 ans avait refusé de retrouver le maillot de la Suède, malgré la qualification de son pays pour le Mondial. Une décision annoncée par Lars Richt, le directeur de la Fédération suédoise, il y a un mois qui avait fait taire toutes les rumeurs autour de son potentiel retour. Mais alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, l'ancien attaquant du PSG a un goût amer dans la bouche...

« La Coupe du Monde, je pense que c’est la plus grosse fête du football. Tous les meilleurs joueurs y sont. Zlatan n’y est pas. Il devrait y être, mais il n’y est pas. Les médias disent que l’équipe est meilleure sans moi, donc c’est pour ça que je crois en eux. C’est la mentalité des médias suédois. Je n’ai pas de nom suédois, je n’ai pas le comportement typique des Suédois, mais je reste le recordman de buts en équipe nationale. J’ai gagné ce que j’ai gagné, j’ai joué à l’Ajax, la Juve, l’Inter, le Barça, Milan, Paris, Manchester United et maintenant au Galaxy. Si tu ne sais pas jouer collectivement, comment peux-tu jouer dans les meilleures équipes du monde ? Je sais comment gagner, croyez-moi, et je le fais bien », a balancé, dans une vidéo publiée par le Los Angeles Galaxy, Ibra, qui regardera donc les matchs des Blagult contre la Corée du Sud, l’Allemagne et le Mexique depuis son canapé. Un regret pour Zlatan, vu qu'il terminera sa carrière sans avoir marqué le moindre but en phase finale de Coupe du Monde...