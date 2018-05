CdM 2018 : Daesh menace la Russie et visera Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : Mondial 2018.

Dans un mois, tous les regards seront tournés vers la Russie, où se jouera la Coupe du monde 2018. Un rendez-vous incontournable pour le monde du football, et même au-delà. Comme ce fut déjà le cas deux fois lors des derniers mois, le groupe terroriste Daesh a annoncé qu’il comptait se servir de cette compétition pour continuer de semer la terreur.

Dans des photomontages publiés sur Telegram et rapportés par le Daily Mail, le groupe de l’Etat Islamique met en scène Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sol et prêts à être décapités, avec la légende « le sol sera rempli de votre sang ». Des menaces qui ne sont pas nouvelles pour la Russie, qui s’attend à recevoir la visite de près de deux millions de supporters venus de tous les pays. Des mesures de sécurité renforcées ont déjà été mises en place, et les autorités russes ont déjà prévenu que de nombreux contrôles auront lieu pendant toute la durée de la compétition.