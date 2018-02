CdM 2018 : Cristiano Ronaldo annonce les cinq favoris... dont la France

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Vainqueur de l’Euro en France il y a deux ans, le Portugal sera assurément l’une des équipes à suivre durant la Coupe du Monde 2018. Néanmoins, l’équipe de Fernando Santos ne fait absolument pas partie des favoris, à en croire Cristiano Ronaldo. Selon l’attaquant de 33 ans, cinq équipes peuvent légitimement prétendre à la victoire finale en Russie. Et l’international portugais (147 sélections) cite notamment l’Equipe de France de Didier Deschamps…

« Nous savons que le Portugal ne fait pas partie des favoris pour la Coupe du monde. Pour moi, les vrais favoris sont l’Espagne, l’Allemagne, la France, l’Argentine et le Brésil » a expliqué la star du Real Madrid à Goal. Une belle manière d’avancer sans faire de bruit et de surprendre tout le monde, comme à l’Euro 2016. Une chose est sûre, le Portugal ne sera pas sous-estimé par ses adversaires en juillet prochain, la solidité et l’efficacité de cette équipe n’étant absolument plus à prouver.