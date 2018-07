Brésil : Le chrono confirme, Neymar adore se rouler par terre

Dans : Mondial 2018.

Peu importe la fin de cette Coupe du monde 2018, Neymar aura du mal à se débarrasser de sa réputation.

Très vite critiqué pour son comportement en Russie, l’attaquant du Brésil a notamment agacé pour sa tendance à simuler. Du coup, tout le monde s’acharne contre la star du Paris Saint-Germain. Même dans son pays natal, un bar avait offert un verre à ses clients à chaque chute de Neymar contre la Serbie (2-0) la semaine dernière. Et le phénomène a pris une nouvelle ampleur après le huitième contre le Mexique (2-0), durant lequel l’international aurivede a passé 5 minutes et 30 secondes au sol, selon la chaîne suisse RTS.

Cela prend évidemment en compte ses roulades après la semelle de Miguel Layun… Mais ce n’est pas le chiffre le plus impressionnant. Car au total, Neymar est resté au sol pendant 13 minutes et 50 secondes en quatre matchs ! Autant dire que personne ne fait mieux. Il faut néanmoins reconnaître que le Parisien est le joueur ayant subi le plus de fautes (23) pendant la compétition. Certains diront que certaines fautes sont provoquées, mais quand même.