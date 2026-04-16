Tahirys Dos Santos va signer pro, la belle histoire à Metz

Non non y’a aussi les noirs … non mais j’hallucine du niveau de ton commentaire
Du pain et des jeux. La vérité c’est que les gens n’aiment pas ce qu’ils y voient . Faut pas être sorti de St-.cyr
Il est tout aussi bon que perri avec les Meme défaut il a fait passer aucun cap
Quand on pense qu'à un certain moment... les Girondins de Bordeaux avaient une proposition de rachat par le Bahreïn et qu'ils ont refusé. Pfffffffffff
Belle leçon de courage et respect au FC Metz
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🇫🇷 C'est la magnifique nouvelle du jour. 𝗧𝗮𝗵𝗶𝗿𝘆𝘀 𝗗𝗼𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 (𝟮𝟬𝟬𝟲) va signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz. Grièvement brûlé le 1er janvier 2026 lors de la tragédie de Crans-Montana qui a fait 41 morts, le jeune messin a retrouvé le