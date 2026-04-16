Tahirys Dos Santos va signer pro, la belle histoire à Metz

Rescapé de la tragédie de Crans-Montana, le jeune Tahirys Dos Santos va signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz dans les jours à venir.

« parapher son premier contrat professionnel le reliant avec son club formateur, le FC Metz, qui l'officialisera en début de semaine prochaine ». Comme quoi, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre, que ce soit dans la vie ou dans le football. Tahirys Dos Santos ne pourra pas dire le contraire. Puisque quatre mois après avoir été gravement brûlé lors de l'incendie du bar Le Constellation dans la ville suisse de Crans-Montana, le joueur de 19 ans va vivre l’un des meilleurs moments de sa vie la semaine prochaine. En effet, le journal L’Equipe annonce que Tahirys Dos Santos va

Cette nouvelle n’est pas trop surprenante puisqu’avant la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier, le club mosellan envisageait déjà de faire passer pro Dos Santos. Après le drame, sa direction avait déclaré qu’elle serait là « quand il faudra » et va donc tenir sa promesse. Une très belle histoire pour Tahirys Dos Santos, qui a rejoué dimanche dernier avec l’équipe réserve de Metz en National 3. Le premier pas d’une nouvelle vie pour le latéral gauche qui a retrouvé le chemin de l'entraînement depuis quelques temps après avoir passé plusieurs semaines à l’hôpital pour soigner ses brûlures à la tête, aux bras et au torse.