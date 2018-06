Zidane est parti, le Real va expédier son fils en France

Dans : Mercato, Liga, Ligue 1.

Dans une situation inconfortable suite au départ de son père Zinédine, Luca Zidane va quitter le Real Madrid cet été.

Le gardien de 20 ans, qui avait rejoint le club en 2004, sera même l’un des premiers Merengue à partir, annonce Marca. Et pour cause, sa situation a radicalement changé. Troisième gardien du Real, avec une titularisation offerte contre Villarreal (2-2) lors de la 38e journée de Liga, le Français sous contrat jusqu'en 2021 ne fait pas du tout partie des plans du nouveau coach Julen Lopetegui. De plus, le natif de Marseille va perdre son statut avec l’arrivée de l’Ukrainien Andriy Lunin (19 ans).

La Maison Blanche tente donc de lui trouver un point de chute dans le cadre d’un prêt. Et toujours selon le quotidien madrilène, le Real espère lui trouver une formation qui lui offrira du temps de jeu, si possible en France. Le niveau exigé n’est pas précisé, mais Luca Zidane, très peu expérimenté, aura du mal à décrocher un poste de titulaire chez un pensionnaire de Ligue 1.