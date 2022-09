PSG : Chelsea sort son plan B derrière Luis Campos

Todd Boehly veut imposer sa patte à Chelsea. Après avoir déjà changé d'entraîneur, il s'occupe maintenant de la direction sportive et du recrutement. Plusieurs noms sont dans son viseur avec comme tête de gondole Luis Campos du PSG.

Au printemps dernier, une nouvelle ère s'est ouverte à Chelsea avec le départ de Roman Abramovitch remplacé par l'Américain Todd Boehly. Le nouveau propriétaire des Blues n'est pas arrivé à Londres pour faire de la figuration. Il entend clairement donner un nouveau souffle au club londonien et son influence se fait de plus en plus sentir. Il s'est montré très dépensier cet été sur le marché des transferts avec de nombreuses signatures comme Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling ou Wesley Fofana entre autres. Il s'est aussi vite occupé de l'organigramme sportif du club, se séparant dès septembre de l'entraîneur Thomas Tuchel.

L'Allemand a payé ses problèmes relationnels, de résultats mais aussi d'ambitions. Graham Potter, son successeur, doit accompagner la marche en avant du club londonien voulue par Todd Boehly. Ce dernier sait que l'argent ne fait pas tout à ce niveau d'exigence. Il travaille ainsi à dénicher le chainon manquant pour réussir son entreprise, un directeur sportif ou directeur du football comme disent les Anglais. Un homme capable de recruter intelligemment et efficacement pour répondre aux besoins de son entraîneur. Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Luis Campos au PSG.

RB Salzburg’s Christoph Freund is one of the main names on Chelsea list for the new director role, not the only one. Contacts positive — talks still ongoing with candidates. 🚨🔵 #CFC



Final decision expected in the next weeks, as Boehly wants a new director as soon as possible. pic.twitter.com/6O2gvOC2IZ