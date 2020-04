PL : Sterling rapatrié à Liverpool, la folle rumeur du jour !

Dans : Mercato.

Transféré de Liverpool à Manchester City en juillet 2015 contre 63 ME, Raheem Sterling s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

Et chaque année, l’international anglais est véritablement hué lorsqu’il revient à Anfield, les supporters de Liverpool le considérant tout simplement comme un traître. Cela étant, les dirigeants de Liverpool ne semblent pas rancuniers puisque selon les informations obtenues ce mardi par le journal L’Equipe, les Reds songent fortement à rapatrier Raheem Sterling lors du prochain mercato, profitant notamment des sanctions prononcées par l’UEFA à l’encontre de Manchester City dans le cadre du fair-play financier.

Pour rappel, Manchester City a été exclu des coupes d’Europe pour les deux saisons à venir, ce qui va forcément avoir un impact fort sur l’effectif actuel et sur les mercatos à venir. Une situation dont Liverpool souhaite profiter pour récupérer Sterling, uniquement dans le cas où Sadio Mané ou Mohamed Salah seraient vendus. Dans ce dossier, Liverpool sera toutefois confronté à une concurrence extrêmement importante puisque du côté du Real Madrid, un certain Zinedine Zidane est également très attentif à ce dossier. Raheem Sterling, qui a fait des misères au Real lors de la confrontation en Ligue des Champions entre City et Madrid le 26 février dernier, plaît particulièrement au technicien français. Reste à voir qui parviendra à rafler la mise, dans le cas bien-sûr où Manchester City serait enclin à vendre son attaquant star…