Officiel : Neal Maupay signe à Everton

Par Mehdi Lunay

Après Brentford et Brighton, Neal Maupay va connaître un troisième club en Angleterre. L'ancien niçois arrive à Everton où il est attendu de pied ferme.

Après trois saisons très solides avec Brighton, Neal Maupay quitte la côte sud de l'Angleterre pour rejoindre Liverpool. Le Français s'est engagé avec Everton ce vendredi contre 18 millions d'euros. Il a signé un contrat de trois ans plus une année en option avec les Toffees. C'est une nouvelle aventure pour l'ancien niçois qui était à un an de la fin de son contrat à Brighton. C'est surtout une aubaine pour Everton, 17e de Premier League, qui est décimé en attaque. En cause, les blessures notamment celle de Dominic Calvert-Lewin pour six semaines et les départs comme Richarlison à Tottenham.