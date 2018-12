Mercato : Le plan à 50 ME de MU pour taper le PSG

Dans : Mercato, PSG, Ligue des Champions, Premier League.

De l’avis général, voir José Mourinho être débarqué de son poste de manager de Manchester United la semaine dernière n’était pas une bonne chose pour le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale se préparait doucement à affronter une équipe morose, apathique en défense, irrégulière devant et surtout peu offensive. Mais depuis qu’Ole-Gunnar Solskjaer a pris les commandes, les Red Devils enchainent les victoires, avec des buts marqués, un Paul Pogba intenable et une attaque déchainée. Méconnaissable, mais insuffisant pour faire trembler le PSG ?

C’est l’opinion de l’entraineur norvégien, dont la série de victoire va permettre de bomber le torse auprès de ses dirigeants sur le marché des transferts. C’est pourquoi il a mis comme priorité le recrutement d’un défenseur central de grand standing, afin d’être armé pour affronter Neymar, Mbappé et Cavani. Cela explique également les 50 ME mis sur la table pour faire venir Nikola Milenkovic en provenance de la Fiorentina. L’idée de MU est de renouveler une défense centrale qui a beaucoup changé, mais demeure peu rassurante pour le plus haut niveau européen. Un énorme coup qui finirait de façonner une équipe de Manchester United complètement remaniée à désormais un mois et demi du match aller face au PSG.