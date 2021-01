Mercato : Duel Monaco-OM pour un joueur de Man Utd ?

Dans : Mercato.

En fin de contrat à la fin de la saison avec les Red Devils, Timothy Fosu-Mensah ne prolongera pas son aventure à Manchester.

Formé à Manchester United, Timothy Fosu-Mensah n'a jamais réellement su s'imposer avec l'équipe première. Après des prêts à Crystal Palace puis à Fulham, le Néerlandais était revenu du côté d'Old Trafford en 2019. Seulement, barré par une concurrence très importante, il n'a pas le temps de jeu nécessaire à sa progression. Cette saison, le joueur de 23 ans n'a disputé que 5 malheureux petits matchs. Une situation qui a poussé le défenseur à refuser une prolongation de contrat de ses dirigeants. Interrogé au sujet de l'avenir de son joueur, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas démenti un départ.

«Je ne sais pas si Tim va rester ou s'il va prendre une autre option maintenant. Il n’a pas assez joué, alors bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs en vue de partir maintenant en janvier. C’est difficile quand vous avez de bons joueurs, des joueurs talentueux, et que vous ne pouvez pas leur donner du temps de jeu. Il arrive maintenant à un stade de sa carrière où il doit jouer régulièrement. C'est peut-être fin janvier ou cet été qu'il trouvera un autre club. Il travaille dur Tim, donc il est prêt pour un transfert vers n'importe quel club pour lequel il se sent d'aller » a répondu le coach norvégien. D'après les informations de Foot Mercato, l'OM et l'AS Monaco sont très intéressés par le profil complet du mancunien. Latéral droit, Fosu-Mensah peut également évoluer dans l'axe de la défense et même en numéro 6. Une polyvalence qui plaît également beaucoup en Bundesliga, où le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen représentent une sérieuse concurrence pour nos clubs de Ligue 1 dans ce dossier.