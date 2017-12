Mercato : Cristiano Ronaldo s'oppose au patron du Real Madrid

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Alors que Mauro Icardi s'approche petit à petit du Real Madrid en vue du prochain mercato hivernal, Cristiano Ronaldo se serait opposé à ce potentiel transfert auprès de Florentino Perez.

Rongé par des problèmes offensifs, sachant que sa fameuse BBC n'a marqué que huit buts depuis le début de la saison en Liga, dont la moitié pour Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé samedi contre Séville (5-0), le Real Madrid souhaite se renforcer lors du prochain mercato. Et d'après les informations de Diario Gol, l'heureux élu serait Mauro Icardi. Après mûre réflexion, Florentino Perez aurait fixé l'attaquant de l'Inter Milan en priorité absolue, devant des joueurs comme Kane ou Gabriel Jesus.

Très en forme cette saison, sachant qu'il a déjà marqué 16 buts en Serie A, l'Argentin est un vrai renard des surfaces, un profil manquant au Real cette saison. Par conséquent, la Maison Blanche veut passer à l'offensive dès cet hiver en offrant 92 millions d'euros à l'Inter. Icardi serait enclin à rejoindre les Merengue. Sauf que ce potentiel transfert ne plaît pas à tout le monde à Madrid, et notamment à Cristiano Ronaldo... Selon la presse espagnole, le Ballon d'Or 2017 refuse de voir débarquer l'international argentin au Real : « Je ne le veux pas », aurait-il lâché à des membres du vestiaire blanc. CR7 a peur que la force de caractère et l'égo d'Icardi ne lui fassent de l'ombre. Sentant son trône en danger, Cristiano Ronaldo aurait réclamé de la patience pour Benzema et Bale. Mais pas sûr que Florentino Perez l'écoute sur ce point, car le Real n'a plus le temps de tergiverser s'il ne veut pas connaître une saison sans titre...